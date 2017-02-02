Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина готовит резолюцию СБ ООН о защите инфраструктуры от террористических атак

Международная панорама
2 февраля, 3:33 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Проект резолюции, по словам постпреда страны при всемирной организации Владимира Ельченко, уже подготовлен и распространен среди членов Совбеза
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Украина добивается принятия в Совете Безопасности ООН резолюции о защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель страны при всемирной организации Владимир Ельченко, представляя программу работы Совбеза под председательством Киева в феврале.

По словам дипломата, 13 февраля СБ ООН проведет открытые дебаты по теме защиты критической инфраструктуры, в которых примет участие глава МИД Украины Павел Климкин, а также представители Организации по запрещению химического оружия, Международной морской организации и члены научного сообщества. Ельченко отметил, что резолюция необязательно будет вынесена на голосование в тот же день. "Мы выслушаем докладчиков, проведем дискуссию, и в последующие недели резолюция будет проработана и, как мы надеемся, принята", - уточнил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщил постпред Украины, проект резолюции уже подготовлен и распространен среди членов СБ ООН. "Работа идет. Он (проект резолюции) обсуждается членами Совета Безопасности на экспертном уровне", - пояснил он.

Ельченко подчеркнул, что Киев видит в будущей резолюции "своего рода "кодекс поведения" государств при реагировании на ситуации, когда возникают террористические угрозы для критической инфраструктуры". По его словам, в рамках работы над документом украинская делегация составила "список того, что является критической инфраструктурой", включающий "газопроводы, железнодорожные станции, подземное метро, авиация, аэропорты и электросети". "Именно для этого мы позвали стольких экспертов, потому что нам нужно изучить, какие объекты нужно включить в этот список", - добавил постпред Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ельченко, Владимир Юрьевич
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
4
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
5
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
6
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
7
Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию
Темы дня
Реклама