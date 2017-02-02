Украина готовит резолюцию СБ ООН о защите инфраструктуры от террористических атак

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Украина добивается принятия в Совете Безопасности ООН резолюции о защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель страны при всемирной организации Владимир Ельченко, представляя программу работы Совбеза под председательством Киева в феврале.

По словам дипломата, 13 февраля СБ ООН проведет открытые дебаты по теме защиты критической инфраструктуры, в которых примет участие глава МИД Украины Павел Климкин, а также представители Организации по запрещению химического оружия, Международной морской организации и члены научного сообщества. Ельченко отметил, что резолюция необязательно будет вынесена на голосование в тот же день. "Мы выслушаем докладчиков, проведем дискуссию, и в последующие недели резолюция будет проработана и, как мы надеемся, принята", - уточнил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщил постпред Украины, проект резолюции уже подготовлен и распространен среди членов СБ ООН. "Работа идет. Он (проект резолюции) обсуждается членами Совета Безопасности на экспертном уровне", - пояснил он.

Ельченко подчеркнул, что Киев видит в будущей резолюции "своего рода "кодекс поведения" государств при реагировании на ситуации, когда возникают террористические угрозы для критической инфраструктуры". По его словам, в рамках работы над документом украинская делегация составила "список того, что является критической инфраструктурой", включающий "газопроводы, железнодорожные станции, подземное метро, авиация, аэропорты и электросети". "Именно для этого мы позвали стольких экспертов, потому что нам нужно изучить, какие объекты нужно включить в этот список", - добавил постпред Украины.