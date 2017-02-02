Глава МИД Норвегии: ключ к решению вопроса о санкционных списках находится в руках РФ

ОСЛО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде полагает, что ключ к решению вопроса о санкционных списках физических лиц находится в руках России. Об этом глава норвежской дипломатии заявил в среду вечером Норвежской государственной телерадиокомпании (NRK), комментируя ситуацию с делегацией норвежских парламентариев, визит которых в Москву был отменен, так как имена двоих депутатов фигурировали в российском "стоп-листе".

Бренде заявил, что с конца ноября МИД Норвегии было известно о сложившейся ситуации, и возможные решения прорабатывались с посольством России в Осло. По словам министра, одним из предложений российской стороны было исключение ряда имен как из российского, так и из норвежского списков (последний повторяет черный список ЕС) на взаимной основе. Инициатива была отвергнута норвежскими дипломатами.

"Если они (российские власти) теперь смогут воплотить в жизнь соглашения "Минск-1" и "Минск-2", а также покинут восточные районы Украины, где в последние дни погибло много людей, санкции будут сняты. Таким образом ключ находится в их руках", - сказал министр.

Норвегия сделала выбор

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, по приглашению которого и должен был состояться визит, в среду заявил журналистам, что произошедший инцидент "исключительно на совести норвежской стороны".

Он пояснил, что Норвегия, не будучи членом ЕС, поддержала антироссийские санкции, в том числе персональные против депутатов Госдумы и сенаторов. "Более того, в ряде случаев российским парламентариям, планировавшим посещение Норвегии, уже отказывалось в визах. И это был выбор Норвегии", - подчеркнул сенатор.

Информация о соответствующих ответных российских решениях, по словам Косачева, "была доведена до сведения норвежской стороны по дипломатическим каналам заблаговременно, то есть несколько месяцев назад". "Никаких дополнительных решений по нынешней делегации норвежского комитета по международным делам, насколько мне известно, не принималось", - добавил он. Несмотря на это, указал сенатор, норвежцы сами сформировали персональный состав своей делегации и приняли решение включить в нее парламентариев, "в отношении которых введены (заранее объявленные!) визовые ограничения". "Это опять же выбор норвежской стороны", - пояснил Косачев.

История визита

Визит делегации комитета Стортинга (норвежского парламента) по обороне и внешней политике, который первоначально был запланирован на декабрь 2016 года, а затем перенесен на 2-3 февраля 2017, должен был стать ответным. В июне с депутатами Стортинга в Осло встречались члены делегации

Совета Федерации во главе с Константином Косачевым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития связей в сфере экономики, ситуация в Сирии, вопросы европейской безопасности.

К этим и другим темам парламентарии двух стран планировали вернуться в российской столице. Предполагалось, что это будет первый с 2014 года визит в Москву норвежской парламентской делегации высокого уровня. В настоящий момент визит считается отложенным на неопределенно долгое время.

Реакция делегатов

Замглавы Социалистической левой партии и экс-министр охраны окружающей среды Борд Вегар Сульелль, которому было отказано в российской визе, заявил журналистам о том, что огорчен сложившейся ситуацией.

"На протяжении всей своей политической карьеры я хотел, чтобы Норвегия и Россия тесно и успешно сотрудничали, и ждал этого визита", - отметил он, выразив также "глубокое сожаление" по поводу сложившейся ситуации.

Глава либеральной партии "Венстре" Трине Скей Гранде - второй делагат, получивший отказ - заявила, что сожалеет о переносе визита, так как, по ее мнению, диалог с Россией сейчас как никогда необходим "как по вопросам безопасности, так и по вопросам соблюдения прав человека". Она добавила, что никогда не стеснялась выступать с резкими оценками ситуации в России и действий ее руководства и не будет избегать подобных заявлений в будущем.