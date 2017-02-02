Киев поднимет в ООН вопрос об открытии на Украине офиса в поддержку примирения

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Украина собирается вновь поднять вопрос о размещении в стране офиса ООН по поддержке мирного урегулирования конфликта в Донбассе, который будет докладывать Совету Безопасности. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Украины при всемирной организации Владимир Ельченко.

По его словам, ООН может активнее содействовать примирению в Донбассе, если "будет иметь присутствие в восточной части Украины". Это, как полагает дипломат, позволит всемирной организации получать больше независимой информации о происходящем на востоке страны.

"Это то, что нам нужно. Это пока не произошло. Мы постараемся вновь поднять этот вопрос на предстоящем брифинге (Совбеза 2 февраля) и на дебатах 21 февраля (на тему конфликтов в Европе)", - сказал Ельченко. "Речь идет не о миротворческой операции, а о небольшом офисе ООН, который бы докладывал Совету Безопасности", - уточнил он.

Как сообщил постпред Украины, первоначально идею открыть офис в поддержку примирения выдвинул бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2015 году. "Мы считаем, что она все еще очень актуальна", - отметил Ельченко. Он подчеркнул, что находится в "постоянном контакте" с новым генсеком Антониу Гутерришем, который "полностью осведомлен" о необходимости "большего вовлечения ООН" в процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время в стране будет открыт "офис поддержки ООН", который будет содействовать выполнению Минских договоренностей. В августе того же года в пресс- службе ООН сообщили ТАСС, что секретариат организации после консультаций с Советом Безопасности приостановил рассмотрение вопроса о размещении такого офиса "в связи с отсутствием твердой поддержки со стороны всех ключевых игроков". В этой ситуации предыдущий генсек ООН Пан Ги Мун распорядился, чтобы секретариат продолжал оказывать поддержку мирному урегулированию конфликта на востоке Украины "на основе конкретных запросов со стороны ОБСЕ".