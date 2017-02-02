Пенс: СМИ критикой и фальшивками почти не дали Трампу времени на раскачку

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские средства массовой информации критикой и откровенными фальшивками не дали президенту США Дональду Трампу времени освоиться на своем посту. Надо понять это и не судить нового главу государства строго, заявил в среду в эфире ведущему радиопередачу Рашу Лимбо вице-президент Майкл Пенс.

"Это ведь называется "медовый месяц"? Когда СМИ предоставляют новой администрации время начать и приступить к работе. Если это и был "медовый месяц", то он выдался очень коротким", - подчеркнул Пенс, добавив, что "практически и не заметил, как прошел" данный льготный период.

Вице-президент заявил, что его "воодушевляет то, как Трамп смело повернулся лицом навстречу ветру" и как он "ведет вперед по всем направлениям политики, которые обещал американскому народу". "Я напоминаю всем людям в Америке, что мы только-только начали. Мы занимаемся делом, которое предполагает выполнение обещаний. Мы собираемся поддерживать президента всеми способами, пока он держит слово, данное американцам", - добавил Пенс.

Он также упомянул о примечательном случае, происшедшем с неделю назад. Некая газета в Нью-Йорке, которую вице-президент не назвал, опубликовала новость, позаимствованную на страничке Пенса в соцсети Facebook. "Это была фейковая страница Facebook, газета и еще один ресурс некоторое время носились со своей новостью, а потом аннулировали ее", - заметил Пенс.

На прошлой неделе в интервью телекомпании CBN Трамп заявил, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию и играя на руку оппозиции. По словам главы государства, подавляющее большинство СМИ в США "абсолютно нечестны" по отношению к нему. "Я не говорю о ком-то конкретно, но о большой части СМИ", - заявил Трамп, отметив, что такое поведение частично делает их стороной, находящейся в оппозиции.

В ходе предвыборной гонки многие средства массовой информации выражали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Сам Трамп неоднократно выступал с критикой журналистов за необъективность.