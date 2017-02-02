Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: Киев мог спровоцировать бои в Донбассе, чтобы помешать сближению США и РФ

Международная панорама
2 февраля, 5:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По словам аналитиков компании Strategic Forecasting, "с приходом в Вашингтоне новой администрации, у Киева появились новые опасения по поводу будущих отношений между США и Украиной"
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти в Киеве опасаются улучшения отношений Москвы и Вашингтона и, чтобы помешать этому, могут сами провоцировать вооруженные стычки с ополченцами в Донбассе. Такая оценка приводится в материале, размещенном в среду на сайте американской аналитическо-исследовательской компании Stratfor (Strategic Forecasting), которая базируется в городе Остин (штат Техас).

За эскалацией может стоять Киев

В публикации отмечается, что "в последнее время в восточной части Украины бои стали более интенсивными".

Смотрите также
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО

"Хотя украинские официальные лица обвинили Россию в том, что она организовала стычки, чтобы улучшить свое положение на переговорах с Западом, Киев мог сам провоцировать насилие, чтобы привлечь внимание к конфликту и заручиться международной поддержкой в вопросе о продлении санкций против Москвы", - отмечается в статье.

"Украина находится в опасном положении, - констатирует Stratfor. - В то время, как Вашингтон пытается добиться потепления в отношениях с Москвой, Киев будет искать большей поддержки со стороны европейских союзников. Он также попытается изменить восприятие конфликта в восточной части Украины таким образом, чтобы направить это против России, используя вспышки насилия, чтобы убедить США проявить твердость в вопросе санкций". "Эти попытки могут и не помешать администрации Трампа добиться взаимопонимания с Кремлем, но они обещают сделать ситуацию в Донбассе более нестабильной", - подчеркивается в материале.

Порошенко ошеломлен курсом США

По оценкам Stratfor, "с приходом в Вашингтоне новой администрации, у Киева появились новые опасения по поводу будущих отношений между США и Украиной".

Смотрите также
Юрий Ушаков
Ушаков: провокациями в Донбассе Киев проверяет администрацию Трампа на лояльность

Как констатируется в статье, новый хозяин Белого дома Дональд Трамп "во время президентской кампании обещал укрепить связи с Россией с целью сотрудничества по таким направлениям, как гражданская война в Сирии". Stratfor указывает, что в перспективе сотрудничество между Москвой и Вашингтоном "может означать изменение политики США в отношении Украины".

Stratfor также отмечает, что власти в Киеве в первую очередь рассчитывают добиться поддержки со стороны Германии. "Обескураженный тем, какой позиции в отношении России стала придерживаться администрация США, украинский президент Петр Порошенко отправился 30 января в Германию, чтобы встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Далее в материале подчеркивается, что "поддержка лишь со стороны Германии не гарантирует, что санкции ЕС против России останутся в силе", так как некоторые государства Евросоюза "поставили под вопрос" эффективность данных мер. В числе этих стран названы Венгрия, Греция и Италия.

Как подчеркивается в статье, если США ослабят или отменят санкции в отношении РФ, то и в Евросоюзе "станет больше разногласий" по этому поводу.

Обострение в Донбассе

В последние дни резко возросло число вооруженных столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. Во вторник Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. На состоявшейся 1 февраля в Минске встрече участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали заявление о необходимости строгого соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня и отведения к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники.

Смотрите также

Контактная группа согласовала заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе
Кремль отверг обвинения в адрес РФ и ополченцев в связи с обострением в Донбассе
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
6
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
7
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге
Темы дня
Реклама