Эксперты: Киев мог спровоцировать бои в Донбассе, чтобы помешать сближению США и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти в Киеве опасаются улучшения отношений Москвы и Вашингтона и, чтобы помешать этому, могут сами провоцировать вооруженные стычки с ополченцами в Донбассе. Такая оценка приводится в материале, размещенном в среду на сайте американской аналитическо-исследовательской компании Stratfor (Strategic Forecasting), которая базируется в городе Остин (штат Техас).

За эскалацией может стоять Киев

В публикации отмечается, что "в последнее время в восточной части Украины бои стали более интенсивными".

"Хотя украинские официальные лица обвинили Россию в том, что она организовала стычки, чтобы улучшить свое положение на переговорах с Западом, Киев мог сам провоцировать насилие, чтобы привлечь внимание к конфликту и заручиться международной поддержкой в вопросе о продлении санкций против Москвы", - отмечается в статье.

"Украина находится в опасном положении, - констатирует Stratfor. - В то время, как Вашингтон пытается добиться потепления в отношениях с Москвой, Киев будет искать большей поддержки со стороны европейских союзников. Он также попытается изменить восприятие конфликта в восточной части Украины таким образом, чтобы направить это против России, используя вспышки насилия, чтобы убедить США проявить твердость в вопросе санкций". "Эти попытки могут и не помешать администрации Трампа добиться взаимопонимания с Кремлем, но они обещают сделать ситуацию в Донбассе более нестабильной", - подчеркивается в материале.

Порошенко ошеломлен курсом США

По оценкам Stratfor, "с приходом в Вашингтоне новой администрации, у Киева появились новые опасения по поводу будущих отношений между США и Украиной".

Как констатируется в статье, новый хозяин Белого дома Дональд Трамп "во время президентской кампании обещал укрепить связи с Россией с целью сотрудничества по таким направлениям, как гражданская война в Сирии". Stratfor указывает, что в перспективе сотрудничество между Москвой и Вашингтоном "может означать изменение политики США в отношении Украины".

Stratfor также отмечает, что власти в Киеве в первую очередь рассчитывают добиться поддержки со стороны Германии. "Обескураженный тем, какой позиции в отношении России стала придерживаться администрация США, украинский президент Петр Порошенко отправился 30 января в Германию, чтобы встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Далее в материале подчеркивается, что "поддержка лишь со стороны Германии не гарантирует, что санкции ЕС против России останутся в силе", так как некоторые государства Евросоюза "поставили под вопрос" эффективность данных мер. В числе этих стран названы Венгрия, Греция и Италия.

Как подчеркивается в статье, если США ослабят или отменят санкции в отношении РФ, то и в Евросоюзе "станет больше разногласий" по этому поводу.

Обострение в Донбассе

В последние дни резко возросло число вооруженных столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. Во вторник Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. На состоявшейся 1 февраля в Минске встрече участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали заявление о необходимости строгого соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня и отведения к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники.