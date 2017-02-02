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МИД Мексики опроверг данные об угрозах Трампа президенту Ньето

Международная панорама
2 февраля, 5:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По сообщению агентства AP, в беседе с президентом Мексики глава США угрожал направить американские войска на борьбу с "плохими парнями"
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето

© EPA/Mario Guzmán

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето угрожал направить американские войска, если вооруженные силы соседней страны не смогут обуздать "плохих парней". Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP), которая привела отрывок беседы лидеров двух государств.

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AP уточнило, что в МИД Мексики опровергли достоверность данной цитаты. Агентству не удалось получить комментарий Белого дома.

"У вас тут куча плохих парней. Вы стараетесь недостаточно, чтобы остановить их. Я считаю, что ваши военные напуганы, наши военные - нет, поэтому я могу в принципе послать их", - приводит AP выдержку из разговора Трампа. Агентство признает, что этот фрагмент не разъясняет, о каких "парнях" идет речь и куда грозил направить американские войска президент США.

В интервью телеканалу CBN Трамп ранее подтвердил, что 27 января провел телефонный разговор с Энрике Пеньей Ньето, который отменил свой визит в США из-за планов американской администрации возвести стену на южной границе за счет Мехико. "У меня только что состоялась беседа с властями Мексики, вернее с самим президентом. Он хороший человек, и мы посмотрим, что станется дальше. Посмотрим, что произойдет дальше", - повторил Трамп, охарактеризовав разговор с коллегой как "очень теплый".

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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