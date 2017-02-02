В Северной Дакоте задержаны 76 участников манифестаций против строительства нефтепровода

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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стражи порядка в американском штате Северная Дакота задержали 76 человек, участвовавших в манифестациях против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на управление шерифа округа Мортон.
Полиция взяла под стражу лиц, которые отказались покинуть палаточный лагерь, разбитый протестующими в частных владениях. Помощники шерифа несколько раз потребовали от манифестантов покинуть данную территорию, но те отказались. Задержанных доставили в несколько тюрем в округе Мортон.
По трубопроводу Dakota Access Pipeline, строительство которого обойдется в $3,8 млрд, должны доставлять нефть из штата Северная Дакота в Иллинойс. Согласно проекту, магистраль пересечет реку Миссури возле земель индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты. Противники строительства утверждают, что из-за нефтепровода не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места.
На одном из участков прокладки нефтепровода в Северной Дакоте в последние месяцы постоянно проходили демонстрации. Протестующие разбили там палаточный лагерь. Правоохранительные органы неоднократно проводили аресты участников акции, призывая их не нарушать закон и не препятствовать строительству нефтяной магистрали. В начале декабря прошлого года власти США объявили, что отказываются от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрят альтернативные варианты его прокладки.