Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Северной Дакоте задержаны 76 участников манифестаций против строительства нефтепровода

Международная панорама
2 февраля, 6:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Полиция задержала манифестантов, которые отказались покинуть разбитый в частных владениях палаточный лагерь
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стражи порядка в американском штате Северная Дакота задержали 76 человек, участвовавших в манифестациях против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на управление шерифа округа Мортон.

Смотрите также
По указу Трампа армия направила инженеров для прокладки нефтепровода в Северной Дакоте

Полиция взяла под стражу лиц, которые отказались покинуть палаточный лагерь, разбитый протестующими в частных владениях. Помощники шерифа несколько раз потребовали от манифестантов покинуть данную территорию, но те отказались. Задержанных доставили в несколько тюрем в округе Мортон.

По трубопроводу Dakota Access Pipeline, строительство которого обойдется в $3,8 млрд, должны доставлять нефть из штата Северная Дакота в Иллинойс. Согласно проекту, магистраль пересечет реку Миссури возле земель индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты. Противники строительства утверждают, что из-за нефтепровода не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места.

На одном из участков прокладки нефтепровода в Северной Дакоте в последние месяцы постоянно проходили демонстрации. Протестующие разбили там палаточный лагерь. Правоохранительные органы неоднократно проводили аресты участников акции, призывая их не нарушать закон и не препятствовать строительству нефтяной магистрали. В начале декабря прошлого года власти США объявили, что отказываются от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрят альтернативные варианты его прокладки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
3
СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО
4
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
5
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
6
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
7
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
Темы дня
Реклама