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СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО

Международная панорама
2 февраля, 5:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
По словам украинского лидера, более 50% украинцев выступают за членство страны в североатлантическом альянсе
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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA/VALDA KALNINA

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО. Об этом он сообщил в интервью германской газете Berliner Morgenpost.

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"Что я по-настоящему ценю, так это мнение украинского народа. Четыре года назад за членство Украины в НАТО выступали 16% населения. Сейчас эта цифра составляет 54%. Как президент я обращусь к мнению моего народа и проведу референдум по вопросу членства в НАТО. И если украинцы за это проголосуют, я сделаю все, чтобы добиться членства в атлантическом альянсе", - цитирует издание слова Порошенко.

Это не первое подобное заявление главы украинского государства. Президент в 2015 году в ответе на народную петицию о вступлении в НАТО пообещал вынести этот вопрос на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда страна будет к этому готова. Он также подчеркнул, что государство сейчас осуществляет реформирование сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, который планирует завершить к 2020 году.

Стремления Украины в НАТО

Отношения Украины и НАТО возникли почти сразу после распада Советского Союза. Украина стала первой из стран СНГ, присоединившихся к натовской программе "Партнерство ради мира". Позже президент Леонид Кучма официально заявил о намерении Киева влиться в ряды альянса.

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При президенте Викторе Ющенко стартовал уже интенсифицированный диалог о членстве в НАТО. Но желанное присоединение к плану действий по обретению членства на Бухарестском саммите альянса 2008 года было сорвано. С приходом к власти Виктора Януковича парламент Украины 1 июля 2010 года провозгласил внеблоковый статус.

При Порошенко ситуация резко изменилась - в 2014 году из закона об основах внешней и внутренней политики уже был убран пункт о внеблоковом статусе Украины. В мае была принята Стратегия национальной безопасности Украины, которая ставит целью членство страны в НАТО, а ориентация на стандарты альянса проходит "красной нитью" через весь документ.

В свою очередь генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на решение Верховной Рады об отказе от внеблокового статуса Украины, страна еще очень нескоро сможет стать членом НАТО.

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