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Трамп обвинил Иран в постепенном захвате контроля над Ираком

Международная панорама
2 февраля, 6:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Президент США отметил, что "это давно очевидно"
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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран все больше и больше захватывает контроль над Ираком, несмотря на вложенные ранее Вашингтоном средства.

"Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше, даже после того, как США растратили там три триллиона долларов. Это давно очевидно!", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее помощник главы государства по национальной безопасности Майкл Флинн на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты осуждают испытания Ираном баллистических ракет, считают подобные действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение. Позже представители Белого дома заявили, что рассматривают "широкий круг" возможных ответных мер.

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