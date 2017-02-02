Трамп обвинил Иран в постепенном захвате контроля над Ираком

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран все больше и больше захватывает контроль над Ираком, несмотря на вложенные ранее Вашингтоном средства.
"Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше, даже после того, как США растратили там три триллиона долларов. Это давно очевидно!", - написал он на своей странице в Twitter.
Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 February 2017
Ранее помощник главы государства по национальной безопасности Майкл Флинн на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты осуждают испытания Ираном баллистических ракет, считают подобные действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение. Позже представители Белого дома заявили, что рассматривают "широкий круг" возможных ответных мер.