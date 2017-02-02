Пентагон: почти все последние ЧП с авиацией морской пехоты США произошли по вине человека

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Ни одна из авиационных катастроф и происшествий, зафиксированных в Корпусе морской пехоты США в течение последних примерно 12 месяцев, не объяснялась отказом техники. Это признал на состоявшейся в среду встрече с группой журналистов, включавшей корреспондентов ТАСС, заместитель командующего Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Джон Дэвис.
"Я и моя команда досконально изучаем их в деталях, - заявил по поводу таких инцидентов, в том числе сопровождающихся гибелью людей, американский военачальник. - Мы не видим компонента отказа материальных средств в этих авиационных происшествиях; главным образом речь идет об ошибках, допущенных человеком". Дэвис подтвердил, что этот вывод распространяется и на ЧП 13 декабря в районе южной японской префектуре Окинава, в результате которого пострадали пятеро американских морских пехотинцев и развалился при жесткой посадке на воду конвертоплан V-22.
Кроме того, сообщил замкомандующего, "за последние два года в Корпусе морской пехоты США в среднем в два раза увеличилось число" различных инцидентов, в ходе которых повреждения получает авиационная техника, находящаяся на земле. "Мы называем это ошибками при обслуживании (летательных аппаратов)", - сказал генерал-лейтенант. Он пояснил, что имеются в виду случаи, подобные столкновению самолетов при их буксировке с какими-то препятствиями, повреждению фонаря пилотской кабины. Согласно изложенной Дэвисом информации, каждый такой инцидент выводит из строя летательный аппарат в Корпусе морской пехоты в среднем на 43 дня.
Причем существенный рост количества таких происшествий отмечен и в других видах Вооруженных сил (ВС) США, добавил Дэвис.
Он также утверждал, что конвертопланы V-22, несмотря на значительное число происшествий и катастроф с их участием, являются "самыми безопасными летательными аппаратами поддержки штурмовых действий" в ВС США.