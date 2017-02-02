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В Калифорнийском университете объявлена тревога из-за массовых протестов

Международная панорама
2 февраля, 7:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
На территории студенческого городка вспыхнули спорадические беспорядки, их участники совершили поджог
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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Тревога, а также временный запрет на передвижение объявлены в среду на территории Калифорнийского университета в Беркли (штат Калифорния) в связи с массовыми протестами и беспорядками. Об этом объявила дирекция вуза на своей странице в Twitter.

Дирекция предписала студентам "немедленно покинуть территорию", где несколько часов проходит демонстрация протеста против выступления редактора интернет-ресурса Breitbart News консервативного толка Мило Яннополуса, который считается провокатором и сторонником разжигания розни. На территории студенческого городка вспыхнули спорадические беспорядки, их участники совершили поджог.

Ранее дирекция подтвердила решение отменить запланированную лекцию Яннополуса, удовлетворив требования учащихся. Около ста из них подписали петицию с требованием не пускать сотрудника Breitbart News в вуз, преподаватели и студенты которого известны своими либеральными взглядами. "Хотя мы категорически не согласны со взглядами Яннополуса, проповедующего принципы превосходства, трансфобии (ненависти к транссексуалам) и женоненавистничества, именно манера его поведения заставляет нас просить отменить данное мероприятие", - подчеркивается в петиции.

Полиция безрезультатно призывает толпы студентов разойтись. На место вызвано подкрепление.

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