Трамп пообещал разобраться с "глупой сделкой" США и Австралии по беженцам

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал разобраться с соглашением между прошлой администрацией Барака Обамы с австралийским правительством насчет размещения в США беженцев.

"Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 February 2017

Ранее газета Washington Post сообщила о том, что телефонный разговор Трампа и премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла в субботу якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и продолжался лишь 25 минут вместо запланированного часа.

Во время беседы премьер Австралии, в частности, напомнил новому хозяину Белого дома о заключенном при его предшественнике Бараке Обаме соглашении, в соответствии с которым США обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру. Большинство этих беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Позднее Тернбулл сообщил журналистам, что Дональд Трамп согласился выполнять это обязательство.

По версии WP, Трамп подверг жесткой критике эти договоренности. Глава государства назвал это "худшей сделкой в истории".