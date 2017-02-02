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СМИ: American Airlines открыла первое представительство на Кубе

Международная панорама
2 февраля, 8:00 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 2, февраля. /ТАСС
Авиакомпания стала третьей, восстановившей регулярные полеты на полуостров
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ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines в среду открыла первое свое представительство на Кубе. Об этом сообщило выходящее в Майами испаноязычное издание Nuevo Herald. Офис авиапредприятия расположен в бизнес-центре района Мирамар кубинской столицы.

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После 55-летнего отсутствия регулярного авиасообщения прямые рейсы между странами были восстановлены 31 августа прошлого года полетом пассажирского лайнера авиаперевозчика Jet Blue из американского города Лодердейл (штат Флорида) в кубинский город Санта-Клара в центре острова.

В сентябре 2016 года American Airlines стала третьей американской авиалинией, восстановившей регулярные полеты на Кубу, благодаря открытию маршрутов Майами-Сьенфуэгос и Майами-Ольгин. Позднее самолеты компании соединили Соединенные Штаты с курортным городом Варадеро, Санта-Кларой и городом Камагуэй на востоке острова. Кроме того, эта американская авиакомпания первой открыла авиасообщение между Майами и Гаваной 28 ноября прошлого года.

Возобновление регулярного авиасообщения между двумя государствами - результат подписания соглашения о гражданской авиации, ставшего возможным на волне нормализации двухсторонних отношений между Гаваной и Вашингтоном, объявленной в декабре 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой и кубинским руководителем Раулем Кастро. По этому соглашению администрация Обамы разрешила осуществлять полеты на остров восьми американским авиалиниям, в частности United Airlines, Delta Air Lines, Silver Airways, Southwest Airlines и Alaska Air Group.

Несмотря на то, что американцы все еще не могут летать на Кубу в качестве туристов из-за ограничений американской блокады, они получили возможность посещать остров, если попадают в одну из 12 категорий граждан, которым предоставлено специальное разрешение правительства США. Благодаря этой возможности, по данным Министерства иностранных дел островного государства, в прошлом году на Кубе побывали 284 937 граждан Соединенных Штатов - на 74% больше, чем годом ранее. Тем не менее приход к власти в Белом доме новоизбранного президента Дональда Трампа, явного противника политики сближения с островом, создал неопределенность в отношении мер, предпринятых на этом пути его предшественником.

Дипломатические отношения между Кубой и США были разорваны в 1961 г. и восстановлены в июле 2015 г. с возобновлением функционирования посольств в Вашингтоне и в Гаване.

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