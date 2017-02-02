Под вторым реактором АЭС "Фукусима-1" обнаружено выжженное топливом двухметровое отверстие

ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Съемка внутри второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" показала, что в стальных опорах расположенного там пострадавшего атомного реактора имеется отверстие диаметром около двух метров. Его, судя по всему, проделало расплавившееся и вытекшее наружу ядерное топливо, сообщил в четверг оператор станции - крупнейшая в Японии электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCo).

Факт наличия отверстия в опорах выявили изображения, которые сделал 30 января зонд с камерой, запущенный к поврежденному ядерному реактору во втором энергоблоке. Он также зафиксировал прямо под этой установкой сгустки черного цвета. Эксперты полагают, что это могут быть остатки ядерного топлива, которые прожгли корпус реактора, выпали наружу и частично расплавили опоры установки.

В начале февраля специалисты TEPCo планируют запустить внутрь внешней защитной оболочки реактора робота, снабженного измерителями радиации и другими датчиками. Это позволит получить более точные данные о ситуации внутри пораженной части энергоблока. Такая информация необходима для подготовки работ по уборке обломков и извлечению расплавившихся топливных стержней. По мнению экспертов, во втором реакторе АЭС расплавилось примерно 70% ядерного топлива.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года после удара цунами, от которого на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого массива радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего в станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Расходы на ликвидацию последствий аварии и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям, согласно последним оценкам, составят 21,5 трлн иен (около $189 млрд).

По расчетам, к удалению расплавившегося топлива из внутренних частей реакторов ликвидаторы смогут приступить не ранее 2025 года. Полностью снести и утилизировать АЭС "Фукусима-1" в Токио рассчитывают только к 2040-м годам.