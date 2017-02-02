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СМИ: испытание КНР новой ракеты DF-5C не является сигналом Трампу

Международная панорама
2 февраля, 8:01 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
Китайский военный аналитик заявил, что это не было "внезапным решением, принятым только потому, что Трамп заступил на свой пост", так как подготовка к таким запускам ведется на протяжении месяцев
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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 февраля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Испытание Китаем новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C с десятью боеголовками является плановым, оно не связано со сменой администрации США и не несет сигнала новому президенту Дональду Трампу. Такое мнение выразил китайский военный аналитик, мнение которого приводит газета South China Morning Post.

"Это не было внезапным решением, принятым только потому, что Трамп заступил на свой пост", - отметил эксперт, близкий к структурам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и попросивший не называть его имени. Он пояснил, что подготовка к таким запускам ведется на протяжении многих месяцев.

"Для испытания межконтинентальной ядерной баллистической ракеты требуется разрешение на самом высоком уровне - от Центрального военного совета КНР. Понадобится как минимум год, чтобы получить санкцию этого органа и провести соответствующую подготовку", - отметил источник.

Об испытаниях Китаем новой ракеты сообщило американское издание Washington Free Beacon со ссылкой на источники в оборонных кругах США. DF-5C является модифицированной версией ракеты DF-5 и может оснащаться ядерными зарядами.

По данным американских источников, ракета была запущена с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Она несла 10 боевых блоков индивидуального наведения, которые поразили цели на полигоне, предположительно в пустыне Такла-Макан (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

DF-5 является двухступенчатой жидкостной МБР. В зависимости от модификации, максимальная дальность ракеты этого типа может достигать 12-15 тыс. км. Ранее сообщалось о более ранней модификации DF-5B с разделяющейся головной частью, которая могла вмещать, по разным данным, до трех боевых модулей. По другим данным, их число могло достигать 6-8 единиц.

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