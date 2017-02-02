Президент Уругвая посетит Москву с шестью министрами

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Шесть министров будут сопровождать президента Уругвая Табаре Васкеса во время его визита в Москву с 16 по 17 февраля. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уругвая Табаре Агерре.

"Москву посетит практически половина правительства Уругвая", - отметил Агерре. По его словам, помимо него самого, в состав делегации войдут министры иностранных дел Родольфо Нин Новоа, экономики и финансов Данило Астори, транспорта и общественных работ Виктор Росси, жилищного строительства, обустройства территории и охраны окружающей среды Энеида де Леон, а также промышленности, энергетики и горнорудной промышленности Каролина Коссе.

"У нас запланированы встречи в МИД, Министерстве промышленности, и, конечно, Министерстве сельского хозяйства", - добавил Агерре.

Глава минсельхоза Уругвая также выступит на открытии международной выставки "Продэкспо", которая пройдет в Москве с 6 по 10 февраля. По его словам, в этот же день у него запланирована встреча с российским коллегой Александром Ткачевым.

Как отметил Агерре, в "Продэкспо" примут участие 15-20 предпринимателей из Уругвая. "Среди них будут производители мяса, молочных продуктов, сыров, сухого молока, а также вина и оливкового масла", - сказал он. "7 февраля мы проведем дегустацию риса, бефстроганов из уругвайского мяса и сливок, а также нашего сыра пармезан и вина. Идея в том, чтобы показать, что Уругвай - это поставщик высококачественных продуктов", - добавил Агерре.

Россия станет заключительной остановкой в европейском турне Васкеса, в ходе которого он также посетит Германию и Финляндию. По данным пресс-службы администрации уругвайского лидера, в Москве он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.