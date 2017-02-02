СМИ: на юге Пакистана ликвидирован один из опаснейших преступников

ИСЛАМАБАД, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. Пакистанские рейнджеры (бойцы спецподразделения МВД исламской республики) ликвидировали в четверг одного из самых разыскиваемых преступников южной провинции Синд Нура Мухаммада. Об этом сообщает газета Dawn.

По имеющейся информации, он был ликвидирован в рамках спецоперации по зачистке одного из районов в Лияри (пригород провинциальной столицы Карачи). При попытке задержания Мухаммад и его сообщники открыли по рейнджерам огонь из стрелкового оружия и начали забрасывать их ручными гранатами. В ходе получасовой перестрелки бандит и двое его ближайших помощников - Сикандар и Мохаммад Ясин - были уничтожены.

Банда Нура Мухаммада была замешана в целой серии нападений на полицейских и мирных жителей, а сам он разыскивался сразу по 74 уголовным делам. За поимку бандита правительство Синда еще в 2012 году назначило вознаграждение в размере 3 млн пакистанских рупий ($30 тыс.). Ранее в местных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Нур Мухаммад был ликвидирован в ходе перестрелки с иранскими пограничниками в соседней с Синдом и граничащей с Ираном провинции Белуджистан, однако затем она не подтверждалась.