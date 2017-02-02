Линии электропередачи между Горловкой и Углегорском повреждены после обстрела ВСУ

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ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Две линии электропередачи между Горловкой и Углегорском повреждены в результате обстрелов со стороны украинских военных, без света остаются четыре тыс. абонентов. Об этом сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
"Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Приходько добавил, что на месте повреждений ведутся восстановительные работы.
Ранее в оперативном ведомстве провозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что киевские силовики с вечера выпустили 255 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки, Докучаевска и южным селам республики.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины по итогам заседания в Минске 1 февраля потребовала прекратить огонь в Донбассе и отвести к 5 февраля в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны ВСУ имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.