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Глава МИД ФРГ заявил, что Германия ждет дружеского диалога с США

Международная панорама
2 февраля, 10:24 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Немецкая сторона также имеет вопросы к новому руководству США, которые касаются внешнеполитического курса Вашингтона, позиции по НАТО
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БЕРЛИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вылетел в США, где проведет встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, которое было распространено в четверг.

"Мы хотим озвучить нашим американским партнерам наш взгляд на вещи, наши интересы и ценности, мы ищем хорошего, открытого и дружеского диалога", - сказал министр. Он добавил, что немецкая сторона со своей стороны также имеет вопросы к новому руководству США, которые касаются внешнеполитического курса Вашингтона, позиции по НАТО.

Габриэль станет первым представителем правительства ФРГ, который встретится с членами новой администрации американского президента Дональда Трампа.

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Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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