Глава МИД ФРГ заявил, что Германия ждет дружеского диалога с США

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БЕРЛИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вылетел в США, где проведет встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, которое было распространено в четверг.
"Мы хотим озвучить нашим американским партнерам наш взгляд на вещи, наши интересы и ценности, мы ищем хорошего, открытого и дружеского диалога", - сказал министр. Он добавил, что немецкая сторона со своей стороны также имеет вопросы к новому руководству США, которые касаются внешнеполитического курса Вашингтона, позиции по НАТО.
Габриэль станет первым представителем правительства ФРГ, который встретится с членами новой администрации американского президента Дональда Трампа.