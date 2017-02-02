Глава МИД ФРГ заявил, что Германия ждет дружеского диалога с США

БЕРЛИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вылетел в США, где проведет встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, которое было распространено в четверг.

"Мы хотим озвучить нашим американским партнерам наш взгляд на вещи, наши интересы и ценности, мы ищем хорошего, открытого и дружеского диалога", - сказал министр. Он добавил, что немецкая сторона со своей стороны также имеет вопросы к новому руководству США, которые касаются внешнеполитического курса Вашингтона, позиции по НАТО.

Габриэль станет первым представителем правительства ФРГ, который встретится с членами новой администрации американского президента Дональда Трампа.