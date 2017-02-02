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Большинство французов хотят отказа Фийона от борьбы за пост президента

Международная панорама
2 февраля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Причиной падения популярности политика в стране стал коррупционный скандал с участием его супруги
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 70% жителей Франции хотят, чтобы Франсуа Фийон отказался от борьбы за пост президента страны из-за скандала с его супругой Пенелопой. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса социологической службы Harris interactive.

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Респонденты считают, что место кандидата партии "Республиканцы" стоит занять бывшему премьер-министру Франции и экс-министру иностранных дел Алену Жюппе. При этом только 29% опрошенных полагают, что "Республиканцы" смогут выиграть выборы, если их кандидатом будет Фийон. В победу "Республиканцев" с другим кандидатом верят 57% опрошенных.

Ранее газета Le Canard enchaine сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась помощником Франсуа Фийона в Национальном собрании и получала положенное жалование, но при этом якобы "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей была выплачена сумма в €500 тыс.

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По оценке местных наблюдателей, скандал может оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в прессе французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства возможного хищения государственных средств. Фийон все обвинения категорически отвергает, называя их клеветой и происками его противников.

31 января следователи провели обыски в здании Национального собрания (нижняя палата парламента) в рамках расследования дела Пенелопы Фийон. Супругов по отдельности допросили. Разговор со следователями продолжался несколько часов.

Позднее сам Фийон заявил, посещая парижский Салон предпринимателей, что "остается кандидатом в президенты Франции", "выбирает этот путь" и "пойдет по нему до конца". Спустя несколько часов после этого руководство партии "Республиканцы" подтвердило "свою полную поддержку" его кандидатуры.

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