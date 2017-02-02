Банкир Аблязов обвиняется в Казахстане в создании международного преступного сообщества

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции вызвало бывшего председателя БТА-банка Мухтара Аблязова на допрос в связи с получением новых доказательств о преступной деятельности подозреваемого - он обвиняется в создании и руководстве международным преступным сообществом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств. Установленные факты позволили дополнить подозрение Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами", - говорится в сообщении.
Аблязов должен явиться на допрос до 17 часов 10 февраля. Ввиду того, что подозреваемый находится за границей, бюро опубликовало вызов на допрос в местных и зарубежных СМИ.
Мухтар Аблязов в 1998-1999 годах занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана, в 2005-2009 годах возглавлял совет директоров БТА-банка.
В отношении Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана; он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции и с тех пор находится под стражей в этой стране. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу: в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал указ об экстрадиции подсудимого в Россию. После этого защита Аблязова, которая настаивает на политической мотивированности обвинений в его адрес, решила задействовать последний из остающихся юридических механизмов, направив ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.