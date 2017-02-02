Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банкир Аблязов обвиняется в Казахстане в создании международного преступного сообщества

Международная панорама
2 февраля, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Следователям удалось раскрыть новые схемы отмывания похищенных в БТА-банке денежных средств
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции вызвало бывшего председателя БТА-банка Мухтара Аблязова на допрос в связи с получением новых доказательств о преступной деятельности подозреваемого - он обвиняется в создании и руководстве международным преступным сообществом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств. Установленные факты позволили дополнить подозрение Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Мухтар Аблязов (в центре)
Госсовет Франции отменил экстрадицию Аблязова в Россию

Аблязов должен явиться на допрос до 17 часов 10 февраля. Ввиду того, что подозреваемый находится за границей, бюро опубликовало вызов на допрос в местных и зарубежных СМИ.

Мухтар Аблязов в 1998-1999 годах занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана, в 2005-2009 годах возглавлял совет директоров БТА-банка.

В отношении Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана; он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции и с тех пор находится под стражей в этой стране. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу: в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал указ об экстрадиции подсудимого в Россию. После этого защита Аблязова, которая настаивает на политической мотивированности обвинений в его адрес, решила задействовать последний из остающихся юридических механизмов, направив ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд
2
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
3
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
4
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама