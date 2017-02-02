СМИ: МИД Финляндии не принял на работу человека с двойным гражданством

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. МИД Финляндии отказал в трудоустройстве человеку с двойным - финским и российским - гражданством. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.
По данным издания, человек, о котором идет речь, фактически уже был принят на работу. Затем, однако, это решение было отменено именно потому, что, помимо финского, у лица, о котором идет речь, есть также гражданство РФ. По словам источника издания, причиной стало то, что, по мнению финских властей, из-за наличия второго гражданства этот человек мог стать объектом для влияния со стороны российского государства.
Госсекретарь МИД Финляндии Петер Стенлунд утверждает, что не слышал о подобном случае. По его словам, у министерства нет инструкций относительно того, чтобы не принимать на работу лиц с двойным гражданством. "Таких указаний нет, мы действуем по закону. У меня нет сведений о том, чтобы только двойное гражданство было причиной для отказа в работе", - отметил он.
Во вторник телекомпания Yle со ссылкой на свои источники и полученные документальные подтверждения сообщила, что Силы обороны Финляндии ограничили прием на работу людей с двойным - финским и российским - гражданством. Минобороны отрицает наличие особого подхода и каких-либо ограничений.