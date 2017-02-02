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Киевский суд разрешил задержать Виктора Януковича

Международная панорама
2 февраля, 19:32 дата обновления: 2 февраля, 21:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, февраля. /ТАСС
Планируется рассмотреть вопрос "об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей" для экс-президента Украины
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КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений Украины.

"Предоставить органу досудебного расследования разрешение на задержание подозреваемого с целью его участия в рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в решении суда.

Заседание суда состоялось 30 января.

Согласно документу, Януковича подозревают в завладении государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" - его легализации и получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах "в виде безвозмездного права пользоваться имуществом ООО "Танталит" и оплаты обществом коммунальных платежей за проживание в указанном комплексе зданий и сооружений".

Дело о госизмене

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс- президенту уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства обвинил бывшего президента в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита настаивает, что данное решение было необоснованно.

Досудебное расследование завершено

Прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко 30 января сообщил, что специальное досудебное расследование по делу о государственной измене против Януковича уже завершено. Однако, защита бывшего президента заявила о необходимости продлить расследование. Адвокаты намерены подать жалобу с требованием выполнении постановление Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о продлении срока расследования до 28 марта 2017 года.

Статус подозреваемого

Украинская прокуратура уже считает Януковича подозреваемым. По словам Кравченко, "стороной обвинения выполнены все требования о направлении и вручении письменного обвинения". Невозможность вручить обвинительный акт лично Януковичу украинская сторона объясняет якобы отказом российской Генпрокуратуры выполнить "международный запрос относительно вручения письменного обвинения Януковичу".

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В свою очередь, адвокат экс-президента Виталий Сердюк опроверг заявление Кравченко, продемонстрировав ответ Генеральной прокуратуры РФ, в котором сообщается, что "запрос о международной правовой помощи находится на стадии выполнения". Сердюк подчеркнул, что до окончания выполнения данного запроса следствие не может быть закончено.

На основании этого защита отказалась изучать материалы дела о госизмене, которые пыталась вручить Генпрокуратура Украины. Адвокат также добавил, что без завершения выполнения запроса, поданного Украиной в Генпрокуратуру РФ, Янукович не может считаться подозреваемым.

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