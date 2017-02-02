Трамп высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги его телешоу

Фэллон: РФ стремится ослабить НАТО, но с ней нужно сотрудничатьМеждународная панорама 3 февраля, 1:24
Футболисты "Сельты" и "Алавеса" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 3 февраля, 1:09
Турнир "Топ-16" по настольному теннису стартует с участием Шибаева и МихайловойСпорт 3 февраля, 0:48
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется УкраинеМеждународная панорама 3 февраля, 0:33
Куснирович: Bosco готова делать форму для паралимпийцев после прекращения контракта с ОКРСпорт 3 февраля, 0:27
Сборная России по теннису сыграет с сербами в матче Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 3 февраля, 0:19
Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка АфрикиСпорт 3 февраля, 0:02
Чуркин: Киев использует ситуацию в Авдеевке как повод для отказа от минских соглашенийПолитика 2 февраля, 23:58
ФК "Анжи" подписал контракт с воспитанником "Зенита" ДолговымСпорт 2 февраля, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп высмеял популярного актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), ведущим которого стал последний.
Глава Белого дома выступил с критикой во время выступления на так называемом национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне - ежегодном мероприятии, которое проводится в первый четверг февраля с участием президента и видных гостей из США и из-за рубежа.
"Они наняли большую кинозвезду, Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, чем это обернулось", - сказал Трамп. "Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой", - отметил президент, заявив, что продюсер шоу Марк Бернетт "больше никогда не сделает ставку против Трампа". "Я просто хочу помолиться за Арнольда, если мы можем, ради этих рейтингов", - добавил Трамп.
Сам Шварценеггер уже успел ответить на выпад президента, актер опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter видео, в котором предложил Трампу поменяться с ним местами. "Эй, Дональд, у меня прекрасная идея, - сказал экс-губернатор. - Почему бы нам не поменяться работами: ты возьмешь на себя ТВ, потому что ты такой эксперт по рейтингам, а я возьмусь за твою работу". "Тогда люди снова смогут спать спокойно", - добавил Шварценеггер.
The National Prayer Breakfast? pic.twitter.com/KYUqEZbJIE— Arnold (@Schwarzenegger) 2 февраля 2017 г.
Шоу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, однако в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки США. Показ передачи возобновился в прошлом месяце со Шварценеггером в качестве ведущего.
В телешоу участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.
Шварценеггер является сторонником Республиканской партии, но во время предвыборной гонки он отказался поддержать Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер, в частности, высказывал свои симпатии экс- кандидату от демократов Хиллари Клинтон.