Комитет Сената одобрил назначение Малвэни главой бюджетного управления Белого дома

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бюджетный комитет Сената Конгресса США одобрил большинством голосов назначение Мика Малвэни директором Административно-бюджетного управления Белого дома.

За назначение проголосовали 12 республиканцев, против - 11 демократов. Теперь кандидатура Малвэни должна быть одобрена Сенатом полного состава.

Конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Малвэни по профессии юрист. До избрания в Конгресс занимался бизнесом в области торговли недвижимостью, строительства и ресторанного дела.