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Маккейн призвал Трампа предоставить Украине военную помощь

Международная панорама
2 февраля, 20:19 UTC+3 МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Ранее американский президент обвинил сенатора в последовательных попытках развязать Третью мировую войну
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Джон Маккейн

Джон Маккейн

© AP Photo/Cliff Owen

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн направил письмо президенту Дональду Трампу с призывом предоставить Украине военную помощь, в частности оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я призываю вас использовать полномочия, данные вам законом об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году, для того, чтобы предоставить летальную военную помощь Украине для защиты ее территории", - цитирует агентство письмо Маккейна.

При этом Маккейн повторил ставшие традиционными обвинения России в агрессии.

Ранее Трамп обвинил сенатора Маккейна в последовательных попытках развязать Третью мировую войну.

В конце декабря, незадолго до окончания срока своих полномочий, президент США Барак Обама подписал закон об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году, который предусматривает возможность выделить Украине на оказание военной поддержки до $350 млн.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор.

В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

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