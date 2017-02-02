Белый дом назвал смягчение санкций в отношении ФСБ "уточнением их действия"

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты не смягчали санкции в отношении России, а лишь уточнили действия уже введенных ограничений.
К этому сводится суть высказываний пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, которого на регулярном брифинге для журналистов попросили прокомментировать ранее распространенную минфином США информацию о смягчении санкционного режима в отношении Федеральной службы безопасности России.
"Это не смягчение санкций", - сказал Спайсер. "Это нормальная практика: уточнить действие санкций в определенных сферах... после того, как они были ранее введены", - пояснил он.
За более подробной информацией на этот счет пресс-секретарь посоветовал обратиться в минфин.
Ранее санкционное подразделение министерства финансов США опубликовало документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который свидетельствует о том, что американские власти ослабили санкционный режим в отношении ФСБ. Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Речь, в частности, идет об указе экс-президента США Барака Обамы, направленном на борьбу с кибератаками. Указ вводил санкции против ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. В перечень входили высшие руководители Главного управления.