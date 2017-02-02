ООН: подача воды в Дамаск восстановлена на 60%

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Подача воды в сирийскую столицу из основного источника, расположенного в долине Вади-Барада, восстановлена на 60%. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ход ремонтных работ на роднике и водопроводе, поврежденных в результате диверсии боевиков.

"Подача воды в Дамаск из основного источника в Вади-Барада восстановлена на 60% от потребностей населения после проведения некоторых ремонтных работ", - сказал Дюжаррик. Он напомнил, что около 5,5 млн жителей Дамаска и окрестностей были отрезаны от подачи чистой воды с декабря прошлого года.

Командование ВС САР объявило в воскресенье об успешном завершении операции по установлению контроля над долиной Вади-Барада. "Безопасность и стабильность восстановлены в населенных пунктах Бсима, Айн-Ходра, Дейр-Мукрин, Айн-эль- Фиджи, Дейр-Канун, Кфир-Зейт, Эль-Хусейния, Кафр-эль-Авамид, Бурхалия, Вафра и Сук-Вади, расположенных к западу от столицы" - указывалось в документе. Как сообщают очевидцы, в эти селения начали возвращаться семьи беженцев.

Как сообщил сегодня официальный представитель генсека ООН, партнеры всемирной организации в долине Вади-Барада информировали, что около 17,5 тысячи человек бежавших из этого района в из-за боевых действий, начали возвращаться в свои дома.