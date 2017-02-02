СМИ: почтовые ящики депутатов Рабочей партии Норвегии пытались взломать хакеры

ОСЛО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Члены парламентской группы социал-демократической Рабочей партии (РП) Норвегии стали целями хакерской атаки, которую спецслужбы королевства связывают с деятельностью иностранных разведок. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2, утверждая, что, согласно имеющимся в его распоряжении сведениям, речь идет о хакерах из России.

В письме, которое было в четверг разослано секретариатом РП членам партии, не уточняется, кто мог стоять за атакой, осуществленной осенью прошлого года. Сообщается, что злоумышленники пытались получить доступ к содержимому почтовых ящиков депутатов крупнейшей оппозиционной партии, при этом схожим атакам в тот же период подверглись другие цели в Норвегии.

Об этом руководство РП, которая имеет шансы сформировать следующее правительство Норвегии, уведомила Полицейская служба безопасности (ПСБ) королевства, среди прочего отвечающая за контрразведку.

Сотрудники спецслужбы утверждают, что в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране в сентябре 2017 года, нельзя исключать возможности хакерских атак против норвежских политиков по тому же сценарию, который якобы осуществили в США российские хакеры.

В среду ПСБ опубликовала ежегодный доклад об угрозах безопасности страны, в котором в очередной раз приводилось утверждение, что среди разведслужб различных стран мира, которые действую в королевстве, российские "обладают наибольшим потенциалом для нанесения урона Норвегии и ее интересам".

Глава ПСБ Бенедикте Бьёрнланд, в свою очередь, выразила мнение, что РФ может стоять за кибератаками на крупные норвежские компании. Согласно выводам ПСБ, наибольший интерес для зарубежных разведслужб представляют ключевые объекты гражданской и военной инфраструктуры королевства, а также политики, принимающие участие в выработке и принятии значимых решений.

Ранее в посольстве РФ в Норвегии неоднократно заявляли о попытках норвежских спецслужб "демонизировать Россию" и добиться увеличения своих полномочий и финансирования, играя на шпионской теме. Так, военная разведка королевства сейчас добивается для себя права получать доступ ко всему проходящему через страну телефонному и интернет-трафику.

"В последнее время стало очень модно объяснять собственные провалы "информоперациями" России. По большому счету, мы видим усилия по формированию негативного восприятия России, "виновности" Москвы в том, в чем виноваты другие (вспомните хотя бы разоблачения Э. Сноудена). Демонизация России используется также для оправдания наделения спецслужб дополнительными полномочиями для вмешательства в частную жизнь граждан", - говорится в комментарии посольства, распространенном на прошлой неделе после того, как в ПСБ обвинили российских дипломатов в попытке повлиять на решение Норвежского нобелевского комитета, присуждающего премию мира.