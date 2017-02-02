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Франсуа Фийон назвал глупыми санкции в отношении РФ и выступил за их отмену

Международная панорама
2 февраля, 21:49 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
"Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров", - заявил кандидат в президенты Франции
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ПАРИЖ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Санкции, введенные в отношении России, являются глупыми, потому что они сказались на благосостоянии французских сельхозпроизводителей. Такое мнение выразил кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон в ходе своего предвыборного митинга в городе Шарлевиль-Мезьер.

"Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров", - заявил Фийон под аплодисменты собравшихся, большинство из которых составляли как раз сельхозпроизводители.

Ранее кандидат на выборах от французских "Республиканцев" неоднократно заявлял: политика, которая проводилась в отношении России при президенте Франсуа Олланде, абсурдна и губительна для Франции.

"Нереалистично сохранять санкции против Москвы или указывать на опасность "популизма" в Вашингтоне, и одновременно просить помощи для борьбы с исламистским тоталитаризмом или обеспечения принципов многополярности", - отмечал ранее Фийон.

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Персоны
Фийон, Франсуа
Темы
Санкции в отношении России
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Франция
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