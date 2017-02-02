Белый дом: США с помощью Тиллерсона укрепят существующие альянсы и создадут новые

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты намерены укрепить существующие альянсы, а также создать новые с помощью Рекса Тиллерсона, который в среду был назначен новым госсекретарем США.
Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
"Настало время сфокусироваться на внешней политике и сейчас, с Тиллерсоном во главе Госдепартамента, мы это сделаем. Мы укрепим наши альянсы и сформируем новые", - сказал Спайсер.
Сенат американского Конгресса в среду одобрил решение назначить Тиллерсона новым руководителем Госдепартамента. Вечером того же дня вице-президент Майкл Пенс привел Тиллерсона к присяге в присутствии президента США Дональда Трампа. До этого Тиллерсон являлся руководителем американского нефтегазового гиганта, компании ExxonMobil. Его предшественником на посту главы американской дипломатии был (с 2013 года) демократ Джон Керри.