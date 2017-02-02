Трамп поблагодарил Samsung за планы по строительству завода в США

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил южнокорейскую компанию Samsung, которая объявила о планах строительства в США предприятия по производству бытовой техники. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Спасибо, Samsung! - указал Трамп. - Мы будем рады тебе!"
Thank you, @Samsung! We would love to have you! https://t.co/r5nxC9oOA4— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017
Под своей записью президент США поместил ссылку на статью на одном из новостных интернет-порталов. В ней намерение южнокорейской компании связывалось с "эффектом Трампа", то есть со стремлением ряда крупных компаний расширить производство на территории США в ответ на заявления нового главы администрации о необходимости возродить американскую промышленность, пострадавшую от последствий глобализации.