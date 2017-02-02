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Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России

Международная панорама
2 февраля, 21:57 дата обновления: 2 февраля, 22:04 UTC+3
Ранее санкционное подразделение министерства финансов США опубликовало документ со свидетельствами изменения режима ограничений в отношении ФСБ
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

©  REUTERS/Carlos Barria

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе, в отношении России.

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"Я ничего не смягчал", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson.

Ранее санкционное подразделение министерства финансов США опубликовало документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который свидетельствует о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Как утверждал в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, речь идет об уточнении действия уже введенных ограничений. "Это нормальная практика: уточнить действие санкций в определенных сферах после того, как они были ранее введены", - пояснил он.

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