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Мартин Шульц сдал свой мандат депутата Европарламента

Международная панорама
2 февраля, 22:29 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Кандидат в канцлеры ФРГ подчеркнул, что не прощается с Европой. По его мнению, немецкая политика неразрывно связана с европейской
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БЕРЛИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Кандидат в канцлеры ФРГ от немецких социал-демократов Мартин Шульц сдал мандат депутата Европарламента (ЕП). Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Сдал сегодня свой мандат депутата", - написал политик, отметив, что прекратит выполнять свои полномочия как член Европарламента, "начиная со следующей недели".

"Я не прощаюсь с Европой", - подчеркнул Шульц. По его мнению, немецкая политика неразрывно связана с европейской.

Шульц был членом Европарламента с 1994 года. Он руководил фракцией социалистов и демократов (2004-2014 годы), занимал пост председателя Европарламента (2012-2017 годы).

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 29 января выдвинуло Шульца кандидатом в канцлеры ФРГ.

Официально его утверждение произойдет в марте на внеочередном съезде СДПГ. Тогда же он сменит на посту председателя партии Зигмара Габриэля, который ранее был назначен главой МИД ФРГ.

Выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) пройдут 24 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство во главе с канцлером.

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