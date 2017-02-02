Мартин Шульц сдал свой мандат депутата Европарламента

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БЕРЛИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Кандидат в канцлеры ФРГ от немецких социал-демократов Мартин Шульц сдал мандат депутата Европарламента (ЕП). Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Сдал сегодня свой мандат депутата", - написал политик, отметив, что прекратит выполнять свои полномочия как член Европарламента, "начиная со следующей недели".
Habe heute mein Mandat als EU-Abgeordneter mit Wirkung kommende Woche niedergelegt. Es waren 23 tolle Jahre. Ein großes Dankeschön an alle!— Martin Schulz (@MartinSchulz) February 2, 2017
"Я не прощаюсь с Европой", - подчеркнул Шульц. По его мнению, немецкая политика неразрывно связана с европейской.
Шульц был членом Европарламента с 1994 года. Он руководил фракцией социалистов и демократов (2004-2014 годы), занимал пост председателя Европарламента (2012-2017 годы).
Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 29 января выдвинуло Шульца кандидатом в канцлеры ФРГ.
Официально его утверждение произойдет в марте на внеочередном съезде СДПГ. Тогда же он сменит на посту председателя партии Зигмара Габриэля, который ранее был назначен главой МИД ФРГ.
Выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) пройдут 24 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство во главе с канцлером.