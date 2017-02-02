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Эсминец США Porter вновь вошел в Черное море

Международная панорама
2 февраля, 22:27 дата обновления: 2 февраля, 22:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Эсминец примет участие в проводимых Румынией учениях "Морской щит 2017"
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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, вошел в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

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Источник: эсминец ВМС США Porter находится рядом с Крымом и держит курс на Одессу

Там уточнили, что это было сделано "с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия наших союзников и партнеров в регионе". Кроме того, в ходе своего пребывания в Черном море Porter примет участие в проводимых Румынией учениях "Морской щит 2017".

"Porter уже на протяжении нескольких последних лет регулярно действует в Черном море, демонстрируя нашу постоянную приверженность безопасности и стабильности в регионе", - заявил командир эсминца капитан второго ранга Андрия Слау.

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 суток.

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