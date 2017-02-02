Monde: Ле Пен в случае избрания намерена за полгода добиться выхода Франции из ЕС

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ПАРИЖ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Лидер "Национального фронта" (НФ) Марин Ле Пен в случае избрания на президентский пост в течение полугода добьется выхода Франции из ЕС. Об этом политик заявила в интервью газете Le Monde.
"Через шесть месяцев после избрания я проведу референдум по вопросу выхода из ЕС", - сказала Ле Пен. Но голосованию, пояснила она, будут предшествовать интенсивные переговоры с Еврокомиссией по вопросу возврата Франции к полной самостоятельности в следующих областях: монетарной, законодательной, бюджетной и территориальной.
"Если я не добьюсь желаемого от Брюсселя, то я выступлю за выход Франции из ЕС", - подчеркнула лидер "Нацфронта".
Ле Пен убеждена, что серьезных сложностей с выходом из ЕС не будет. "Можно будет довольно быстро достигнуть договоренности по Frexit (по аналогии с Brexit для Великобритании - прим. ТАСС), - считает она. - Уверена, что я не будут единственной. Сегодня ЕС переживает значительные изменения. Многие страны хотят использовать эту возможность, чтобы отменить некоторые договоры и нормы, наносящие вред их безопасности или экономике".
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. На сегодняшний день все опросы отдают первое место в нем Марин Ле Пен.
Вместе с тем, согласно тем же исследованиям, во втором туре лидер "Нацфронта" вероятнее всего потерпит поражение: участники опросов во решающем раунде пока отдают предпочтение экс-министру экономики Эмманюэлю Макрону или кандидату от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийону, перспективы которого, однако, сейчас оказались под вопросом из-за громкого скандала с его участием.