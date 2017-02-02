СМИ: в Мексике преступники похитили восемь полицейских

МЕХИКО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Группа вооруженных преступников похитила восемь человек из отеля в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Как сообщила электронная версия газеты El Universal, похищенные могут быть сотрудниками Федеральной полиции, однако официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

По словам очевидцев, бандиты зашли в номера, где проживали предполагаемые полицейские, и открыли по ним огонь, тяжело ранив несколько человек. После этого преступники затолкали их в машины и увезли в неизвестном направлении. Есть версия, что за этим нападением могут стоять банды похитителей горючего, орудующие в регионе.