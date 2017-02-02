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Ирак в СБ ООН призвал США отменить запрет на въезд беженцев из страны

Международная панорама
2 февраля, 23:22 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Там подчеркнули, этот шаг властей США "не в полной мере соответствует стратегическому партнерству" между двумя странами
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ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Багдад настроен на усиление взаимодействия с Вашингтоном в борьбе с терроризмом и призывает американскую администрацию отменить указ, запрещающий въезд в США граждан Ирака и еще шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Об этом заявил постоянный представитель Ирака при ООН Мухаммед Али аль-Хаким на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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По его словам, этот шаг властей США "не в полной мере соответствует стратегическому партнерству" между двумя странами и был предпринят в момент, когда иракские силы безопасности "достигли важного прогресса в борьбе с ДАИШ (арабское название террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ) в Мосуле".

"Мы призываем правительство США пересмотреть свою позицию и выражаем свою решимость углубить стратегическое партнерство между нашими странами, а также расширить возможности для сотрудничества, в особенности в сфере борьбе с терроризмом", - сказал аль-Хаким.

На минувшей неделе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Кроме того, глава Белого дома распорядился приостановить на 120 дней действие программы размещения беженцев в США. Предполагается, что эти меры будут препятствовать проникновению в США террористов.

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