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Reuters: США могут объявить о новых санкциях в отношении Ирана 3 февраля

Международная панорама
2 февраля, 23:23 UTC+3 /Корр. ТАСС, Борис Макаров
В санкционный список могут быть включены по меньшей мере 25 граждан, сообщают источники агентства
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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты могут объявить о введении дополнительных санкций в отношении Ирана в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

По их сведениям, санкции могут подразумевать включение в санкционный список по меньшей мере 25 граждан Ирана. Между тем отмечается, что новые ограничительные меры не скажутся на процессе реализации атомной сделки с Тегераном. Агентство также подчеркивает, что одной из причин введения дополнительных ограничений является недавний запуск ракеты Ираном.

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В среду помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение". Тогда же группа конгрессменов представила на рассмотрение Палаты представителей законопроект о введении новых санкций в отношении Тегерана. Авторами выступили республиканцы Питер Роскам, Ли Зельдин, Леонард Лэнс и Даг Ламборн.

Согласно пояснительным материалам, это делается с целью привлечь Иран к ответственности за "поддержку терроризма, нарушения прав человека и испытания баллистических ракет".

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган в среду подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.

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