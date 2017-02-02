Reuters: США могут объявить о новых санкциях в отношении Ирана 3 февраля

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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты могут объявить о введении дополнительных санкций в отношении Ирана в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.
По их сведениям, санкции могут подразумевать включение в санкционный список по меньшей мере 25 граждан Ирана. Между тем отмечается, что новые ограничительные меры не скажутся на процессе реализации атомной сделки с Тегераном. Агентство также подчеркивает, что одной из причин введения дополнительных ограничений является недавний запуск ракеты Ираном.
В среду помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение". Тогда же группа конгрессменов представила на рассмотрение Палаты представителей законопроект о введении новых санкций в отношении Тегерана. Авторами выступили республиканцы Питер Роскам, Ли Зельдин, Леонард Лэнс и Даг Ламборн.
Согласно пояснительным материалам, это делается с целью привлечь Иран к ответственности за "поддержку терроризма, нарушения прав человека и испытания баллистических ракет".
Министр обороны Ирана Хосейн Дехган в среду подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.