Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В конфликте на востоке Украины погибли более 2 тыс. мирных жителей

Международная панорама
2 февраля, 23:40 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Более 23 тыс. получили ранения
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Конфликт на востоке Украины унес жизни почти 10 тыс. человек, более 2 тыс. из них - мирные жители. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он привел данные миссии ООН по наблюдению за ситуацией в области прав человека на Украине, согласно которым в результате противостояния между украинскими силовиками и ополченцами погибли "почти 10 тыс. человек" и "свыше 23 тыс. получили ранения. "Более 2 тыс. убитых были гражданскими", - отметил Фелтман.

Смотрите также

СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО
Постпред Украины при ООН пообещал на время председательства быть "нейтральным" в Совбезе
Киев поднимет в ООН вопрос об открытии на Украине офиса в поддержку примирения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Незаконный форпост: снос поселения на Западном берегу Иордана
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
2
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
3
Маккейн призвал Трампа предоставить Украине военную помощь
4
Минфин США: cанкции против ФСБ РФ смягчены из-за жалоб американских компаний
5
ООН сообщила о "тяжелых потерях" среди украинских силовиков и ополченцев в районе Авдеевки
6
Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама