В конфликте на востоке Украины погибли более 2 тыс. мирных жителей

Фэллон: РФ стремится ослабить НАТО, но с ней нужно сотрудничатьМеждународная панорама 3 февраля, 1:24
Футболисты "Сельты" и "Алавеса" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 3 февраля, 1:09
Турнир "Топ-16" по настольному теннису стартует с участием Шибаева и МихайловойСпорт 3 февраля, 0:48
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется УкраинеМеждународная панорама 3 февраля, 0:33
Куснирович: Bosco готова делать форму для паралимпийцев после прекращения контракта с ОКРСпорт 3 февраля, 0:27
Сборная России по теннису сыграет с сербами в матче Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 3 февраля, 0:19
Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка АфрикиСпорт 3 февраля, 0:02
Чуркин: Киев использует ситуацию в Авдеевке как повод для отказа от минских соглашенийПолитика 2 февраля, 23:58
ФК "Анжи" подписал контракт с воспитанником "Зенита" ДолговымСпорт 2 февраля, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Конфликт на востоке Украины унес жизни почти 10 тыс. человек, более 2 тыс. из них - мирные жители. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Он привел данные миссии ООН по наблюдению за ситуацией в области прав человека на Украине, согласно которым в результате противостояния между украинскими силовиками и ополченцами погибли "почти 10 тыс. человек" и "свыше 23 тыс. получили ранения. "Более 2 тыс. убитых были гражданскими", - отметил Фелтман.