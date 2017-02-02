В конфликте на востоке Украины погибли более 2 тыс. мирных жителей

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Конфликт на востоке Украины унес жизни почти 10 тыс. человек, более 2 тыс. из них - мирные жители. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он привел данные миссии ООН по наблюдению за ситуацией в области прав человека на Украине, согласно которым в результате противостояния между украинскими силовиками и ополченцами погибли "почти 10 тыс. человек" и "свыше 23 тыс. получили ранения. "Более 2 тыс. убитых были гражданскими", - отметил Фелтман.