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Нетаньяху намерен обсудить иранскую угрозу во время визитов в Лондон и Вашингтон

Международная панорама
2 февраля, 23:51 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
15 февраля должен состояться первый с момента избрания Дональда Трампа визит израильского премьера в США
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить иранскую угрозу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом в ходе предстоящих в течение двух недель визитов в Лондон и США.

"На следующей неделе я встречусь в Лондоне с премьер- министром Великобритании Терезой Мэй и буду говорить с ней о меняющихся реалиях в нашем регионе и необходимости выработки новых общих подходов для противостояния угрозам, с которыми сталкивается регион, и, прежде всего, - об иранской угрозе", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила здесь его канцелярия. В ведомстве Нетаньяху указали также, что переговоры Нетаньяху и Мэй запланированы на ближайший понедельник, 6 февраля.

15 февраля должен состояться первый с момента избрания Дональда Трампа визит израильского премьера в США. "Через две недели состоится моя встреча с президентом Трампом в Вашингтоне, - сказал Нетаньяху. - Я всегда избегаю использования слова "историческая", но скажу, что встреча (с Трампом) имеет очень большое значение для Государства Израиль, для нашей страны, для нашего народа".

При этом Нетаньяху выразил удовлетворение позицией, высказанной в среду помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, который сообщил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение". "Вчера Флинн говорил о необходимости противостояния агрессии Ирана", - сказал израильский премьер. - Его заявление является продолжением того, что сказал мне президент Трамп в телефонном разговоре две недели назад, и того, что он говорил во время нашей встречи в Нью-Йорке до его избрания".

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