В ОБСЕ обеспокоены ситуацией в Авдеевке и призывают стороны к прекращению огня

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ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине фиксируют возросшее число вооруженных столкновений в районе населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе в последние дни, в связи с чем призывают обе стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
"Нарушения прекращения огня стали более частыми, а столкновения более ожесточенными", - сказал он, добавив, что при боях используются и реактивные системы залпового огня. "Также было зафиксировано использование танков", - отметил Апакан, указав, что эскалация конфликта "привела к гибели гражданских лиц и значительному ущербу жилых домов и инфраструктуры".
"Условия, в которых пребывают гражданские лица, ухудшились, достигнув критического уровня", - указал представитель ОБСЕ. Он добавил, что многие люди остаются без электроэнергии и тепла при минусовых температурах.
По его словам, из-за сложившейся ситуации наблюдателям затруднен доступ в указанные населенные пункты. В связи с этим Апакан призвал обе стороны конфликта к немедленному и полному прекращению огня, неукоснительному соблюдению условий Минских соглашений, а также предоставлению наблюдателям доступа в данные районы.
"Предотвращение человеческих жертв должно стать главной заботой", - указал представитель ОБСЕ, назвав недопустимыми попытки препятствовать доступу населения к убежищам, гуманитарной помощи и чистой питьевой воде.
По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники.