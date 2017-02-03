Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.

"Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом".

"Мы хотим улучшения отношений с Россией", - сказала Хейли, при этом бездоказательно обвинив Москву в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции". По ее версии, ситуация на Украине "требует осуждения российских действий".

"Эскалация насилия (на Украине - прим. ТАСС) должна прекратиться", - отметила новый постпред США при ООН, заявив, что Вашингтон поддерживает украинский народ и Минские договоренности. По мнению Хейли, до тех пор, пока Россия и республики Донбасса, которых постпред назвала "сепаратистами", "не будут уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", кризис в этой стране "будет продолжаться".

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.