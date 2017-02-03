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Первым заместителем главы ЦРУ США назначена Джина Хэспел

Международная панорама
3 февраля, 0:39 дата обновления: 3 февраля, 0:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Хэспел стала второй в истории женщиной, занявшей пост первого замглавы ключевого разведывательного ведомства США
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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Первым заместителем директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США назначена кадровый сотрудник этого ведомства с 30-летним стажем работы Джина Хэспел. Об этом объявил в четверг новый директор ЦРУ Майкл Помпео.

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Хэспел стала второй в истории женщиной, занявшей пост первого заместителя ключевого американского разведывательного ведомства. До нее это удавалось сравнительно недавно (в 2013 году) Эврил Хейнс. Однако Хейнс была политическим назначенцем. А Хэспел является первой женщиной - кадровым сотрудником ЦРУ, которая смогла дослужиться до упомянутой должности, подчеркивается в письменном заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства в Лэнгли.

Как сообщается в этом документе, Хэспел была принята на работу в ЦРУ в 1985 году. Она обладает "большим опытом (оперативной работы) за рубежом", указывается в заявлении. В нем подтверждается, что Хэспел в прошлом возглавляла резидентуру ЦРУ в нескольких странах. В каких именно, не уточняется.

Помпео охарактеризовал Хэспел как "образцового сотрудника разведки и настоящего патриота". Она также является "хорошо зарекомендовавшим себя лидером, обладающим сверхъестественной способностью добиваться решения поставленных задач и вдохновлять тех, кто ее окружает", заявил Помпео. В новом качестве кандидатура Хэспел не требует утверждения Сенатом Конгресса США.

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