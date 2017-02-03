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Меркель встретилась в Анкаре с представителями турецкой оппозиции

Международная панорама
3 февраля, 0:50 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Канцлер ФРГ, в частности, провела переговоры с лидером Народно-республиканской партии и представителями Демократической партии народов
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БЕРЛИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель в конце своего визита в Турцию встретилась в четверг вечером в Анкаре с представителями оппозиционных партий страны. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В частности, Меркель провела переговоры с лидером Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу и представителями Демократической партии народов. Какие вопросы обсуждались на встрече, не сообщается.

Ранее сегодня канцлер в ходе визита в Турцию подчеркнула, что "оппозиция является частью демократии".

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