Меркель встретилась в Анкаре с представителями турецкой оппозиции

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БЕРЛИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель в конце своего визита в Турцию встретилась в четверг вечером в Анкаре с представителями оппозиционных партий страны. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В частности, Меркель провела переговоры с лидером Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу и представителями Демократической партии народов. Какие вопросы обсуждались на встрече, не сообщается.
Ранее сегодня канцлер в ходе визита в Турцию подчеркнула, что "оппозиция является частью демократии".