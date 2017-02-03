Два наблюдательных пункта СЦКК попали под обстрел украинских силовиков в районе Ясиноватой

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские подразделения обстреляли два наблюдательных пункта российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в районе Ясиноватой. Об этом заявил руководитель российского представительства в СЦКК генерал-майор Альберт Будышкин.

"Сегодня в очередной раз подверглись обстрелам наблюдательные группы СЦКК "Ясиноватая" и "Безыменное", на которых несут службу дежурные смены офицеров Вооруженных сил России. Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов. В обоих случаях наблюдатели были вынуждены укрываться в подвалах", - цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН).

По словам Будышкина, за минувшую неделю наблюдательный пункт СЦКК "Ясиноватая" был обстрелян четыре раза, в том числе из реактивных систем залпового огня.

Вчера представители СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе зампредседателя миссии Александром Хугом также попали под обстрел украинских подразделений в районе Ясиноватой.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны украинских подразделений погиб мирный житель, еще 10 человек получили ранения.

"Во время обстрела украинскими силовиками Калининского района Донецка погиб мирный житель", - приводит заявление Донецкое агентство новостей. Как уточнил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в городе ранены десять человек.

В четверг вечером украинские подразделения открыли огонь из 152-миллиметровой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" по всей территории Донецка.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику от линии соприкосновения.