Фэллон: РФ стремится ослабить НАТО, но с ней нужно сотрудничать

ЛОНДОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон утверждает, что Россия стремится ослабить НАТО и дестабилизировать страны Запада. Тем не менее, выступая в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, он также признал необходимость налаживания сотрудничества с РФ, сообщает газета The Guardian.

По его мнению, НАТО должна стать конкурентоспособной в киберпространстве, чтобы противостоять России. Фэллон обвинил Москву в том, что ее целями якобы стали США, Франция, Германия, Нидерланды, Болгария и Черногория. "Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс. Это является подрывом национальной безопасности многих наших союзников", - утверждает он.

По его версии, в интересах Великобритании и Европы - "сохранить НАТО сильным, чтобы сдержать и переубедить Россию". Ответными действиями НАТО и Запада должно стать противостояние "дезинформации советского образца", утверждал министр. "Нам нужно бросить вызов таким средствам передачи информации, как (телеканал) RT", - сказал он.

Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства в своей речи поддержал стремление президента США Дональда Трампа наладить полноценное сотрудничество с Москвой, тем самым противореча своим словам о существовании угрозы в лице России. "Президент Трамп говорил о необходимости сотрудничества с Россией. Он прав. Великие страны, как США и Россия, должны говорить. Более того, они обязаны разговаривать, чтобы сохранить основанную на определенных правилах информационную систему, лежащую в основе нашей безопасности и благополучия. Великобритания также нуждается во взаимодействии с Россией, в частности, это касается сотрудничества между военными", - указал он.