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Президент Бразилии реформировал правительство, создав два новых министерства

Международная панорама
3 февраля, 1:41 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
В частности, были учреждены такие ведомства, как генеральный секретариат администрации президента и министерство по вопросам защиты прав человека
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер принял решение реформировать правительство путем создания двух новых министерств. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, были учреждены такие ведомства, как генеральный секретариат администрации президента и министерство по вопросам защиты прав человека. Первое возглавит исполнительный секретарь по инвестиционным вопросам Уэллингтон Морейру Франку, который получит статус министра.

Это решение уже вызвало критику со стороны бразильской оппозиции, так как после его претворения в жизнь Морейра Франку получит частичную неприкосновенность от судебного преследования. Между тем имя чиновника неоднократно фигурировало в показаниях свидетелей по делу о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Министром по вопросам защиты прав человека станет бывшая судья Луислинда Валуа. Местные обозреватели предполагают, что назначение чернокожей женщины на пост главы ведомства призвано стать ответом на критику в адрес Темера - бразильского президента неоднократно обвиняли в пренебрежении принципами расового и гендерного разнообразия при формировании кабмина.

Кроме того, Темер назначил депутата Антониу Имбассаи, представляющего правоцентристскую Партию бразильской социал- демократии, на пост секретаря по делам правительства, который по статусу также приравнен к министру. Ранее занимавший эту должность Жеддел Виейра Лима в конце ноября подал в отставку из-за скандала: экс-министр культуры Марселу Калеру обвинил чиновника в стремлении воспользоваться служебным положением в личных целях. С тех пор пост оставался вакантным.

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