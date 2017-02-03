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СМИ: владельцы магазинов в Нью-Йорке организовали акцию протеста против Трампа

Международная панорама
3 февраля, 1:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Большинство участников акции - выходцы из Йемена
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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мусульмане - владельцы примерно тысячи мелких продуктовых магазинов в Нью-Йорке намерены временно закрыть свои торговые точки в знак протеста против проводимой администрацией Трампа политики в сфере иммиграции. Об этом сообщила  телекомпания ABC, отметив, что большинство участников акции - выходцы из Йемена. Акция должна завершиться в 20:00 по времени Нью-Йорка (04:00 мск).

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"Закрытие продуктовых и винных магазинов призвано продемонстрировать ту важную роль, которую эти торговые точки играют в экономике Нью-Йорка", - привела телекомпания заявление организаторов акции.

Многие из владельцев магазинов заявили, что их непосредственно затронул указ Трампа о резком ужесточении правил въезда в страну. "Наши люди оказались задержаны в аэропорту", - сообщил в интервью телекомпании один из участников акции.

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В поддержку акции выступила, в частности, правозащитная организация Amnesty International. "Запрет на въезд мусульманам в США, введенный президентом Трампом, - это леденящий душу сигнал миллионам американских мусульман", - заявила исполнительный директор этой организации Маргарет Хуанг, потребовав от Конгресса США "вмешаться в ситуацию и блокировать действие указа".

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов в области иммиграции, поручив Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев со всего мира. Он также решил сократить квоту на их прием в 2017 финансовом году примерно в два раза - до 50 тысяч человек. Кроме того, введено ограничение сроком на 90 дней на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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