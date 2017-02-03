Трамп и Абдалла II обсудили возможность создания "зон безопасности" в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп и король Иордании Абдалла II рассмотрели возможность создания так называемых "зон безопасности" в Сирии на в Вашингтоне встрече. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, глава американской администрации и иорданский монарх провели короткую встречу в рамках так называемого Национального молитвенного завтрака. Речь идет о встрече за общими столами нескольких тысяч представителей разных конфессий, ежегодно проводящейся по инициативе членов Конгресса США в американской столице с 1952 года.

Дональд Трамп заявил Абдалле II о приверженности США обеспечению "стабильности, безопасности и экономического благополучия" в Иордании. При этом он поблагодарил короля за его роль в "продвижении мира и стабильности" на Ближнем Востоке. Трамп также высоко оценил "критически важный вклад" Аммана в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "обсудил (с монархом) возможность формирования "зон безопасности в Сирии". Никакие подробности беседы не приводятся.

Кроме того, Трамп заверил, что США настроены на укрепление партнерства с Иорданией в сферах безопасности и экономики. В связи с этим он подчеркнул роль Иордании как "образца толерантности и умеренности в регионе".

В заключение стороны обсудили перспективы организации "официального визита" Абдаллы II в Вашингтон "в ближайшем будущем".

Другие собеседники

В выходные дни Трамп уже говорил о "зонах безопасности" в Сирии с королем Саудовской Аравии Сальманом и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По версии Белого дома, оба согласились поддержать данную инициативу.

Между тем, не далее как в субботу администрация США сигнализировала, что не изучает активно на данном этапе возможность создания в Сирии "зон безопасности". В таком ключе высказывался в беседе с журналистами представитель администрации США высокого ранга. По его словам, данная идея будет "рассмотрена в надлежащее время".

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О намерении создать в Сирии "зоны безопасности" Трамп заявил в минувшую среду в интервью телекомпании ABC. "Я абсолютно точно создам зоны безопасности в Сирии", - утверждал хозяин Белого дома. С его точки зрения, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки попасть в Германию и другие европейские страны. "Происходящее в Европе - эта катастрофа, и я не хочу, чтобы это случилось (и в США)", - подчеркнул глава американской администрации.

Западные средства массовой информации ранее сообщали, что окружение Трампа подготовило проект его указа, который предписывает исполнительной ветви власти США в течение 90 дней разработать планы создания так называемых гуманитарных зон безопасности в Сирии и соседствующих с ней государствах.

Позиция России

Комментируя ранее инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает США просчитать возможные последствия организации "зон безопасности" в Сирии. "Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами", - сказал Песков. "Следовало бы просчитать все возможные последствия", - подчеркнул он.

На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно. "С российской стороной американские партнеры не советовались", - отметил он.